El eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto a las 20.30 horas se podrá observar con más garantías en algunos lugares de las Tierras del Ebro, especialmente lejos de la franja litoral más expuesta a nubes y tormentas de verano. Así lo indican las estadísticas meteorológicas analizadas por el Parque Astronómico del Montsec, que sitúan el sur del país como una de las zonas más favorables para seguir este fenómeno excepcional.

Según ha explicado el gerente del Parque Astronómico del Montsec, Salvador Ribas, el delta del Ebro destaca como uno de los mejores puntos de observación en Cataluña. Se trata de una zona muy plana, con un horizonte abierto hacia el oeste y unas condiciones climáticas que, estadísticamente, ofrecen más opciones de cielo sereno al anochecer de agosto. Aunque en las Tierras del Ebro la fase de totalidad será breve —de un poco más de un minuto—, las probabilidades de éxito son elevadas.

Ribas ha remarcado que, a diferencia de zonas del litoral y prelitoral, donde en verano el riesgo de tormentas es más alto a última hora del día, en el interior del Ebro las condiciones suelen ser más establos. Con todo, ha advertido que se trata de una previsión basada en estadísticas y que el tiempo definitivo dependerá del día concreto.

Para observar el eclipse con seguridad, los expertos insisten en la necesidad en utilizar gafas homologadas, con filtros adecuados, y sólo retirarlas durante el breve momento de totalidad. También se recomienda buscar espacios con buena visibilidad hacia el oeste, ya que el sol estará muy bajo, con una inclinación aproximada de 5 grados, cerca de la puesta.

El eclipse del 12 de agosto es un fenómeno extraordinario, ya que no se vive ninguno similar desde hace 120 años, y convierte las Tierras del Ebro en uno de los territorios privilegiados del país para disfrutar. Si la meteorología acompaña, el delta y otras zonas interiores ebrenses se perfilan como un escenario inmejorable por contemplar uno de los espectáculos astronómicos más esperados de la década.