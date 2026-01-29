UGT avala que se alargue la vida útil de las nucleares en Tarragona garantizando que se haga «con seguridad»

La UGT ha vuelto a avalar que se alargue la actividad de las centrales nucleares, más allá del calendario de cierre previsto por el gobierno español. «No se trata de decidir si queremos nucleares o no. Las tenemos y se trata de ver si se puede alargar su vida con plena garantía de seguridad», ha dicho el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, desde las Terres de l'Ebre.

La UGT también es partidaria de que Ascó (Ribera d'Ebre) acoja el Almacén Temporal Centralizado (MTC) de residuos nucleares. «Es una propuesta positiva para el territorio, que generará actividad de una alta calidad», ha defendido Álvarez. Desde el sindicato argumentan que un MTC mejora «las condiciones de seguridad» de los cementerios individualizados que se están haciendo en cada nuclear.

La UGT defiende que se puede alargar la vida útil de las centrales nucleares catalanas y estatales, como se ha hecho «en otras partes del mundo» con garantías de seguridad. El secretario general del sindicato ha señalado que la energía nuclear es considerada «como una fuente de energía limpia» por la Unión Europea y que el país no se puede permitir dejar de abastecerse.

En una visita a la Demarcación de Terres de l'Ebre del Colegio de Periodistas de Cataluña, Pepe Álvarez ha vuelto a proponer que el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares se pueda ubicar en Ascó. «Creará puestos de trabajo y además tendremos un depósito con absoluta seguridad de un material de energía, de una reserva que tiene cada día más valor en el mundo», ha asegurado el líder de la UTG en España. Álvarez ha recordado que el MTC iría acompañado de un centro tecnológico y sería gestionado desde el sector público. «Las nucleares y los cementerios tienen que tener carácter público», ha añadido.

Ascó ya se había propuesto el año 2010 para acoger el MTC, pero sin el apoyo del Gobierno y mucha oposición territorial, el ejecutivo español acabó escogiendo el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) para construir el almacén estatal. El año 2023, el gobierno español aprobó un nuevo plan de residuos atómicos, el séptimo, con el que se ha apostado para construir Almacenes Temporales individualizados (MTI) en cada central nuclear. Siete, en total.

Ascó tendrá el MTI acabado en primavera de 2027 y Vandellòs II este próximo otoño. También se hará un MTI en Vandellòs I (cerrada desde 1989) para almacenar los desperdicios radiactivos que custodia Francia hace más de dos décadas y que tenían que volver en 2017. La empresa Estatal de residuos radiactivos Enresa ha pagado más de 150 millones de euros de finanzas para garantizar en Francia que el retorno no se alargaría indefinidamente, y más 700 millones de euros por los servicios de procesamiento y compra de contenedores.