Unió de Pagesos se moviliza en Deltebre para defender al campesinado y reclamar medidas urgentes

Unió de Pagesos se ha concentrado este jueves en la playa de la Marquesa en Deltebre con más de cincuenta personas y una docena de tractores para denunciar los efectos de los tratados comerciales de la Unión Europea con países terceros sobre los cultivos de arroz y cítricos de las Tierras del Ebro.

Según el sindicato, estos acuerdos, al margen del Mercosur, podrían permitir la entrada de 560.000 toneladas de arroz sin aranceles, poniendo en riesgo la viabilidad de los cultivos locales. Acuerdos, todos estos, que amenazan con la entrada de productos de competencia desleal, comercializados a precios muy inferiores y obtenidos con unos estándares de calidad a años luz de los exigidos en la producción local.

La protesta también ha servido para recordar la falta de planificación ante la regresión del Delta del Ebro, seis años después del temporal Se Gloria, y reclamar al gobierno de la Generalitat y al Estado medidas efectivas que protejan el campesinado y el territorio ante los efectos del cambio climático.

Unió de Pagesos ha querido denunciar esta falta de previsión coincidiendo con el sexto aniversario del temporal Glòria, que afectó más de 3.200 hectáreas arroceras del Delta del Ebro.