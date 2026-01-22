Les Terres de l’Ebre presenta en FITUR el nuevo tramo de la Vía Verde de la Vale de Zafan

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Les Terres de l’Ebre han presentado en FITUR el nuevo tramo de la Via Verda de la Val de Zafan, un proyecto que se consolidará esta primavera como uno de los principales atractivos turísticos del territorio. La Diputación de Tarragona ha anunciado que la extensión, con 27 kilómetros nuevos, permitirá recorrer la vía hasta el mar Mediterráneo y enlazar los parques naturales de los Puertos y del Delta del Ebro.

El nuevo recorrido ha sido desplegado en colaboración con los ayuntamientos de Tortosa, Roquetes, Amposta y la Ràpita, con un presupuesto de 6,3 millones de euros, de los cuales 5 millones provienen de los fondos europeos Next Generation. La obra culmina un itinerario cicloturístic destacado por su diversidad paisajística, la facilidad técnica y la seguridad, ya que es totalmente segregado del tráfico motorizado, y refuerza al mismo tiempo la movilidad sostenible.

El proyecto apuesta especialmente por el cicloturismo familiar, un perfil de visitante que el Patronato de Turismo de la Diputación considera clave para el desarrollo del territorio. En este sentido, se ha presentado una nueva plataforma digital con rutas ciclables vinculadas en la Vía Verde, que incluirá a un planificador para personalizar itinerarios, así como materiales promocionales para dar a conocer el nuevo tramo en diferentes mercados.

Con respecto al estado de las obras, la fase inicial de 19 kilómetros se encuentra prácticamente finalizada, mientras que la segunda fase, de 8 kilómetros, ya tiene el 80% del trazado colocado y se completará en las próximas semanas con los acabados finales, la señalización y los elementos de seguridad.

La presentación se enmarca en la presencia de la Diputación de Tarragona en FITUR, donde promociona la Costa Daurada y les Terres de l’Ebre con la participación de 38 entes públicos y privados, y con una apuesta destacada por el cicloturismo como eje estratégico de futuro.