Normalidad en el servicio buses de las Terres de l'Ebre, donde se ha reforzado una frecuencia por la mañana

Jornada con práctica normalidad al servicio de buses de las Terres de l'Ebre a pesar del paro de los trenes. La empresa de transporte por carretera Hife ha mantenido el tráfico habitual entre la capital ebrense y Tarragona y Barcelona. La única excepción se ha producido a primera hora de la mañana.

Según fuentes de la empresa consultadas por la ACN, el bus de las 06:00 horas, que habitualmente no se llena se ha tenido que reforzar con un segundo convoy. Este servicio coincide en el horario con el tren Adelante Exprés que enlaza Tortosa con Barcelona, el único tren rápido que se ofrece en el territorio en torno a las ocho de la mañana y que sale a las 6:35 horas. A petición de Renfe, Hife también ha habilitado buses lanzadera para unir la estación de tren de Tortosa con la de l'Aldea.