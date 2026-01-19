Protección Civil ha enviado esta mañana un mensaje a los móviles de los municipios costeros del Montsià y el Baix Ebre, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme y la Selva por riesgo de afectaciones importantes por el temporal.

Los servicios de emergencia han decidido tomar esta medida, como ya se hizo ayer en las comarcas del Baix y el Alt Empordà, para advertir de los riesgos del temporal marítimo, que tomará bastante a partir de esta tarde y durante el día de mañana, y cuyos efectos se pueden alargar hasta el miércoles. Se prevén olas de más de 4 metros y también posibilitado de inundación fluvial. «Es un temporal de mucha intensidad y hay que ser muy prudente sobre todo en las zonas próximas a la costa, es muy peligroso», ha advertido Protección Civil.