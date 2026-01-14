La Audiencia de Tarragona ha aplicado la Ley de Amnistía al diputado y presidente la Federación Regional de las Terres del Ebre de ERC, Albert Salvadó, y el exalcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, por los hechos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Salvadó y Caparrós estaban pendientes de juicio por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa.

En la resolución judicial, dictada por la sección cuarta, se ha decretado el sobreseimiento libre de la causa. «Declara totalmente amnistiadas las actuaciones atribuidas a los dos responsables municipales, extingue cualquier responsabilidad penal y civil y deja sin efecto todas las medidas cautelares», explican en un comunicado desde las filas republicanas.

En la resolución, el tribunal concluye que los hechos se inscriben en el marco del proceso político e institucional vinculado al 1-O y están cubiertos por la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía. «Es una victoria de la democracia sobre la represión, este autoconfirma lo que siempre hemos defendido: que se nos persiguió para poner las instituciones al servicio de la democracia y de la voluntad popular», ha afirmado Salvadó, que ha añadido que durante años han vivido «bajo una causa penal que no tendría que haber existido nunca».

Para Caparrós, que actualmente es gerente de COPATE, la justicia «llega tarde, pero llega» y ha aseverado que «nunca actuamos por interés personal ni al margen del compromiso con la ciudadanía, sino con convicciones democráticas».

ERC asegura que con esta resolución se pone fin a un procedimiento judicial que empezó hace más de ocho años y que se cierra una etapa marcada por la «persecución penal» de cargos electos municipales por hechos «estrictamente políticos».

Asimismo, Salvadó y Caparrós han coincidido en señalar que la amnistía «no borra el sufrimiento ni los años de presión personal y familiar, pero sí que abre la puerta en un nuevo escenario basado en el diálogo, la política y el respeto a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña». Además, han querido mostrar el apoyo a los compañeros que todavía están pendientes de recibir la amnistía, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o Lluís Salvadó, entre otros.