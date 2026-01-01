Ishaqa Sawaneh, el primer bebé del año 2026 del Ebre

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El primer bebé del año de las Terres de l'Ebre ha sido Ishaqa Sawaneh, que ha nacido en el hospital Universitario Verge de la Cinta de Tortosa, según ha informado el departamento de Salut. El recién nacido ha venido al mundo a las 03.30 horas. Sus padres viven en Roquetes.

Marcos Galindo con sus padres.Salud

Marcos Galindo Domínguez ha sido el primer bebé del año del Camp de Tarragona. Ha nacido en el hospital de Santa Tecla de Tarragona a las 08.28 horas. Sus padres viven en Tarragona.

Nadir ha sido el primer bebé del Baix Penedès.Salud

En la Región Sanitaria Penedès, el primer bebé ha sido Nadir que ha nacido a las 08.36 horas en el Hospital del Vendrell. Sus padres viven en Calafell.

El primer bebé del año de Cataluña ha sido el Ander Muñoz Adan, que ha nacido en el hospital Parc Taulí en Sabadell, según ha informado el departamento de Salut. El niño ha venido al mundo cuando pasaban 38 minutos de la medianoche. Sus padres viven en Sabadell.