Extinguido el incendio en un comedor en un piso de Tortosa durante la madrugada

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada de Fin de Año en un incendio de vivienda en Tortosa. Los hechos han pasado a las cuatro de la madrugada en una vivienda de un edificio de planta baja más cuatro plantas de la Rambla Pompeu Fabra. Hasta allí se han desplazado con cinco dotaciones terrestres.

Cuando han llegado allí han descubierto que el fuego estaba localizado en un comedor y han procedido a su extinción. También han hecho tareas de ventilación en la vivienda y el edificio. Se vieron afectadas tres personas, una de las cuales evacuada en estado menos grave por el SEM.

Fuego en Vinebre

A primera hora de la mañana, los bomberos también han trabajado en un fuego de vivienda en Vinebre (Ribera d'Ebre). El aviso lo han recibido a las 08.51 horas y se han desplazado con dos dotaciones hasta la calle Calvari. Allí ha quemado una persiana. Ninguna persona ha resultado herida.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las nueve de la mañana 6.171 llamadas por 4.358 incidentes relacionados con la celebración de Fin de Año. Por comarcas, la mayoría procedían del Barcelonès (56,49%), el Vallès Occidental (11,45%) y el Baix Llobregat (8,22%). Por municipios, destaca Barcelona (2.158), seguimiento de l'Hospitalet de Llobregat (356), Badalona (195) y Tarragona (167). Buena parte de las llamadas se han concentrado entre las dos de la madrugada y las seis de la mañana.