El temporal de levante deja hasta 60 litros de madrugada en las Tierras del Ebro

El temporal de levante todavía tiene cuerda y ha afectado de madrugada a las Tierras del Ebro con registros de hasta 60 litros. Sobresalen los 63,8 litros en el PN de los Puertos, los 41,5 litros de Amposta, los 40,6 litros de Mas de Barberans, los 33,5 litros de los Alfaques o los 31,3 litros de la Ametlla de Mar, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). El nordeste de Cataluña ha tenido una pequeña tregua de unas horas (19,7 litros en Cantonigròs, localidad donde ayer se superaron los 120 litros) y los ríos Fluvià, Tordera y Onyar han moderado su caudal. Por ejemplo, el Fluvià baja este sábado por la mañana en 109 m3/s en Esponellà, cuando en las últimas horas había llegado a los 195 m3/s y a superar el umbral de alerta.

Con respecto a la Tordera, su caudal en Fogars de la Selva se ha reducido hasta los 95 m3/s, cuando anoche llegó a un pico de 193 m3/s y a sobrepasar el umbral de peligro. La riera Gotarra, en Campllong (Gironès), que traspasó igualmente el umbral de peligro con 51 m3/s, baja actualmente a 15,9 m3/s. En paralelo, el río Ges en Torelló (Osona) ha disminuido su caudal de los 75 m3/s a los 50,4 m3/s, mientras que el río Onyar a la altura de Gerona ha pasado de los 140 m3/s a los 20 m3/s, según los datos oficiales de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

Más de 500 llamadas al 112 por el temporal



El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 516 llamadas, principalmente provenientes del Barcelonès, el Gironès y el Maresme. No hay incidencias graves, y las llamadas son por inundaciones de bajos y caída de árboles y ramas a la vía pública. Los Bomberos de la Generalitat hicieron por Sant Esteve hasta 227 servicios por toda Cataluña, 89 de los cuales en las comarcas gerundenses, 60 en la región metropolitana sur y 59 a la norte.

Registros de hasta 300 litros en todo el episodio en el nordeste



Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el plan Inuncat ante la previsión de que las precipitaciones asociadas al temporal de levante se vuelvan a intensificar en las próximas horas y durante toda la jornada del sábado. El episodio puede dejar registros que podrán rozar los 300 litros en las comarcas del nordeste, especialmente en la Selva, Osona, Garrotxa y Ripollès. En las zonas de montaña de las Tierras del Ebro, la acumulación en 24 horas puede llegar a los 100 litros por metro cuadrado.

Con respecto al estado del mar, se mantiene la previsión de olas superiores a los 4 metros (mar grueso) a todo el litoral, con especial relevancia en el Alt Empordà y al Baix Empordà. Durante el fenómeno, la dirección predominante del oleaje será de componente este, con presencia de mar de fondo notable.

Nevada intensa en el Pirineo Oriental y riesgo fuerte de aludes



La nevada se mantendrá intensa al Pirineo Oriental, especialmente en el Ripollès pero también en la Cerdanya y el Berguedà, con gruesos de nieve nueva de más de 50 centímetros en cotas altas -más de 2.000 metros- y de 20 centímetros a partir de los 1.400 metros. El riesgo de aludes es fuerte (nivel 4 sobre 5) en el Ter-Freser, Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, Prepirineo y mitad oriental del Perafita-Puigpedrós, según las previsiones del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Les estaciones de esquí de Núria i Vallter estarán cerradas por este peligro marcado de aludes, ya que hay acumulado gruesos de nieve de entre 50 y 75 centímetros.

Con respecto a las afectaciones viarias por la nevada, son obligatorias las cadenas en la BV-4031 en el coll de la Creueta y a la GI-400, entre Alp y Toses. La BV-4024 se encuentra cortada por el fuerte viento y la nieve en el tramo final de acceso al coll de Pal.