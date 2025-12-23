Quim Masferrer visitará las Terres de l'Ebre durante la nueva temporada de «El foraster»

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La nueva temporada del exitoso programa de TV3, El foraster, ya tiene fecha de estreno. Durante la décima temporada Quim Masferrer visitará diferentes pueblos de Cataluña donde conocerá personas e historias entrañables que más de una lagrimita hará saltar al espectador.

La primera entrega se podrá ver el lunes 12 de enero. Durante el 2026, Masferrer visitará hará una parada por la provincia de Tarragona, en Tivenys (Baix Ebre), donde dicen que vivirá uno de los momentos más emocionantes de su carrera. Entre los otros pueblos del recorrido hay Pinós, Besalú, Begur, la Vall de Cardós, Castellví de la Marca y Brunyola.

Además, Masferrer será el encargado de hacer el tradicional monólogo de Navidad de TV3. Según adelantó el diario Ahora, la televisión catalana ha tenido que hacer cambios después de que. el reusense Andreu Buenafuente anunciara que hacía una parada|puesto laboral por|para temas de salud.