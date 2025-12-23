El incendio de Paüls y los aguaceros del Montsià marcan en el 2025 en las Terres de l'Ebre

El incendio forestal de Paüls, que arrasó 3.300 hectáreas y se saldó con la muerte de un bombero que trabajaba en el operativo de extinción, y los aguaceros del 12 de octubre que causaron estragos en poblaciones a ambos lados de la sierra del Montsià como Godall, Santa Bàrbara y la Ràpita han sido los temas que han protagonizado, informativamente hablando, este 2025 en las Terres de l'Ebre. El año se cierra también con la noticia del inicio de los trabajos para sellar definitivamente los pozos submarinos del fracasado proyecto Castor. También por las nuevas restricciones de velocidad impuestas por el Gobierno en el tramo ebrense de la AP-7 después de la sucesión de accidentes graves que mantuvieron cortada la vía generando importantes colapsos de tráfico.

22 de marzo Los usuarios del tren en las Terres de l'Ebre protestan por la pérdida de servicios ferroviarios después de las obras del túnel de Roda de Berà y el corte ferroviario. A pesar de cumplir el plazo previsto, los de trenes de la R-16 y R-15 siguen acumulando retrasos y muchos problemas. Los usuarios se muestran enormemente decepcionados e indignados. El territorio pierde dos trenes semidirectos que había para ir a Tarragona y Barcelona, se le imponen tarifas «discriminatorias», y no se atiende la petición para poner más frecuencias de Avant, el único tren de velocidad alta en el territorio, que sólo tiene una frecuencia de ida y una de vuelta. La plataforma de usuarios Trens Dignes convoca una segunda protesta con un corte de carretera.

14 de abril El gobierno español autoriza el sellado y abandono definitivo de los pozos del fallido almacén submarino de gas Castor. Quince días antes llegaba, primero en el puerto de Tarragona y después en la zona de los pozos, una plataforma danesa especializada en los trabajos. Enagás informa que el 5 de agosto que ha completado la primera fase de la clausura de los pozos, con la colocación de los tapones de fondo que les aíslan del yacimiento. Unos días más tarde se registran cuatro terremotos de baja intensidad en el golfo de Valencia, cerca del Castor. El Ayuntamiento de Alcanar y la Plataforma en Defensa de las Terres del Sénia exigen más transparencia sobre la evolución de las obras de sellado.

7 de mayo La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estudia por primera vez cómo se distribuyen los sedimentos arrastrados río abajo por las crecidas controladas desde el sistema de pantanos Mequinenza-Riba-roja d'Ebre-Flix. El organismo de cuenca constata durante el episodio programado en primavera, que incrementa caudal y tiempo de desembalse, multiplica por 20 el material en suspensión que se arrastra hasta los canales de regadío del Delta. Paralelamente, técnicos de Endesa, la ACA y el director del parque natural del Delta del Ebro declaran en el juzgado de Falset a raíz de la querella presentada por la Associació Sediments contra Endesa por la retención de lodos en las presas.

26 de junio El primer censo de olivos y olivares monumentales de Cataluña contabiliza 4.160 árboles en todo el país, de los cuales, la gran mayoría, 3.509, se localizan en la comarca del Montsià y, en particular, en el término municipal de Ulldecona, con 1.902. El resultado del censo, previsto por la ley de protección de este patrimonio aprobada por el Parlament, es la base del futuro catálogo y tiene que servir para adelantar la aprobación del decreto que tiene que permitir habilitar ayudas para los productores y propietarios para garantizar esta protección, una de las grandes demandas del territorio desde hace años. Los olivos milenarios del territorio del Sénia producen este año 6.000 litros de aceite de excelente calidad.

30 de junio Móra la Nova compite con más de una setentena de proyectos para acoger una de las cuatro o cinco nuevas gigafactorías de inteligencia artificial (IA) previstas por la Unión Europea. Al frente del proyecto, impulsado por el gobierno español, hay un consorcio empresarial liderado por Telefónica. La de la Ribera d'Ebre es una de las 76 propuestas de gigafactorías de IA presentadas por parte de dieciséis 16 estados miembros. En el caso de resultar escogida, se ubicaría en un solar del polígono industrial el Molló, actualmente de titularidad del Incasòl. Los impulsores destacan la disponibilidad de agua y de fuentes de energía próximas como puntos fuertes de la propuesta.

7 de julio Un incendio iniciado en el barranco del Infierno, en el término municipal de Paüls, quemó 3.300 hectáreas de terreno forestal y agrícola en Paüls, Xerta, Aldover, Tivenys y Alfara de Carles, en el Baix Ebre. La virulencia del fuego, empujado por el viento, obligó a confinar estos municipios durante dos días. El incendio llegó a atravesar el río Ebro en Xerta, pero se evitó que se adentrara en el parque natural de los Ports. Con el fuego ya controlado, un bombero murió en las últimas tareas de extinción al caer por un precipicio. El origen del siniestro sería una hoguera mal apagada en una finca. Un hombre está investigado por esta negligencia.

1 de agosto El pleno de la Diputació de Tarragona aprueba definitivamente el proyecto de mejora de la carretera T-2021, entre la Ràpita y Poble Nou del Delta (Amposta). Las obras de la conocida popularmente como 'carretera de la vergüenza' se licitaron el 9 de septiembre por un importe de 13,5 millones de euros, pero el concurso quedó desierto. El ente provincial revisó las condiciones e incrementó el 30% el importe de licitación, fondo a los 17,65 millones de euros. Once empresas optan al concurso. Las expropiaciones se ejecutarán en enero y se prevé que las obras empiecen a principios de 2026.

28 de agosto Los campesinos adheridos a la primera fase del regadío del canal Xerta-Sénia ya disponen de agua del Ebro para sus campos. Después de varias décadas de proyectos, obras y más de 150 millones de euros públicos invertidos, se pueden regar 57 hectáreas de una superficie potencial de 163 de esta la primera fase, en los municipios de Xerta y Aldover. El Gobierno y la Comunidad de Regantes confían en que la puesta en marcha del regadío espolee a los propietarios a adherirse y, de esta manera, poder revertir el abandono de la actividad agrícola en las llanuras interiores del Baix Ebre y el Montsià.

29 de agosto Las altas temperaturas vuelven a provocar la mortalidad de prácticamente toda la cría de mejillón del Delta del Ebro, el 90%. Aunque los acuicultores adelantan la campaña, la cría tiene que pasar el verano en las bahías y no sobrevive. Eso obliga a los productores a comprar de nuevo la cría a Francia, y sobre todo a Italia, con el sobrecoste que supone. Paralelamente, el Departament d'Agricultura autoriza la instalación de un vivero de cría de mejillón en mar abierto, en la costa de l'Ametlla de Mar. La empresa Mol·luscos Mar Abierto instalará nuevas estructuras para producir unos 500.000 kilos de semilla autóctona. En el Delta se planta un millón y medio cada año.

12 de octubre Después de dos episodios de lluvias intensas, el 12 de octubre una nueva borrasca derivada de la tormenta 'Alice' provoca graves e inauditas inundaciones en pueblos del Montsià como Godall o la Ràpita. También se produjeron barrancadas en Alcanar, Santa Bàrbara, Masdenverge, Freginals, Ulldecona, Mas de Barberans y Vinallop (en el término de Tortosa). Las lluvias torrenciales desbordan los barrancos de la comarca y quedan cortados ejes viarios como la C-12 y la AP-7. El episodio se cierra sin ninguna víctima, aunque los cuerpos de emergencias tienen que actuar haciendo numerosos rescates in extremis de personas atrapadas en vehículos y viviendas.

17 de noviembre El Ayuntamiento de Alcanar empieza a tasar una decena de viviendas situadas en el barranco del Llop, en Alcanar Platja, para derribarlos y trasladar a los vecinos, «los primeros trasladados climáticos» de Cataluña. Estas casas están construidas dentro del curso fluvial del barranco y han sufrido cinco inundaciones en siete años, con episodios cada vez más violentos. Conscientes del riesgo en el cual están expuestos, los propietarios de las edificaciones han aceptado la propuesta y esperan compensaciones adecuadas.

18 de noviembre La solicitud de los gestores de la nuclear extremeña de Alamaraz de prolongar su vida útil más allá de la fecha de cierre reaviva las aspiraciones de las centrales catalanas de seguir funcionando más allá de las cuatro décadas. De momento, la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV) sigue construyendo en Ascó un nuevo almacén temporal individualizado de residuos para ampliar la capacidad actual. La central ha finalizado también la restauración de la torre de refrigeración de tiro. Ecologistes en Acció y la Plataforma en Defensa del Ebro acusan el complejo de verter al río agua a temperatura más alta de la permitida por la normativa. Por otra parte, los fondos nucleares repartirán más de 52 millones de euros este 2025.

20 de noviembre Después de dos accidentes graves consecutivos (uno de los cuales mortal), con camiones implicados y complicaciones de tráfico prolongadas, Interior anuncia un plan de choque para parar el incremento de la siniestralidad la autopista AP-7 en el tramo de las Terras de l'Ebre, que supone reducir la velocidad a 80 km/h para vehículos pesados y 100 km/h para turismos en el tramo entre l'Ametlla de Mar y Amposta, en sentido sur. También se han intensificado los controles, las inspecciones, y se usan nuevas tecnologías para detectar la fatiga de los camioneros.

26 de noviembre La flota de arrastre de la Ràpita lamenta que la ampliación de los días de pesca de 2025 llega tarde, cuando muchas embarcaciones ya están amarradas a puerto desde hace semanas porque han agotado los días establecidos. Los marineros ebrenses reclaman que se otorguen 180 días de pesca para 2026 y tener una cifra a principio de año para poder planificar la temporada y reducir la burocracia a cumplir.

10 de diciembre Patrimonio autoriza reanudar las obras de ampliación del Hospital Universitario de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC), paradas desde hacía un año por el hallazgo de unos restos arqueológicos preexistentes en la colina del Sitjar. El proyecto se tiene que modificar eliminando una planta destinada a aparcamiento, pero se mantiene el contrato con la UTE adjudicataria para agilizar la reanudación y el coste no supera los límites de la licitación. El Gobierno reitera que, paralelamente, sigue apostando por construir nuevo equipamiento y el Ayuntamiento de Tortosa negocia con los propietarios la adquisición de los terrenos en el barrio de Sant Llàtzer para sustituir los escogidos inicialmente, situados en una zona inundable.