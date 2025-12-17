Amposta impulsa la recuperación del Molí medieval de Miralles

El Ayuntamiento de Amposta ha presentado los estudios previos y las líneas de actuación para rehabilitar y conservar el Molí de Miralles, un edificio de la fachada fluvial del cual está la primera constancia documental el año 1487. La construcción de este molino, "de alto valor histórico y arquitectónico", se hizo con restos del castillo de Amposta, especialmente visibles en la arcada conservada. El edificio había quedado en estado de ruina después del asedio de las tropas de Juan II. Funcionó para moler y prensar olivas hasta las puertas del siglo XXI. El consistorio lo compró al propietario por 97.000 euros, el año 2023, con la voluntad de preservarlo. El Molí de Miralles es una de las actuaciones incluidas en la propuesta de Amposta en el Pla de Barris y Villes.