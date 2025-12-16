Trens Dignes llama a la movilización el sábado para exigir «la mejora de todos los transportes» en el Ebre

La plataforma Trens i Transports Digns de les Terres de l'Ebre y Priorat hace un llamamiento a la movilización de la ciudadanía en la manifestación que han convocado el próximo sábado al mediodía a l'Aldea, Baix Ebre. Cortarán el tráfico intermitentemente desde la rotonda de acceso a la AP-7 y la C-43 para reivindicar una mejora de «todos los transportes» en las Terres de l'Ebre.

La protesta nace del malestar que ha supuesto la nueva planificación ferroviaria en Cataluña, que no ha tenido en cuenta ninguna de las peticiones que había hecho la entidad para recuperar algunos servicios, y que ya eran migajas», como ha remarcado la portavoz Cinta Galiana. Trens Dignes también lamenta la pasividad de los representantes políticos ebrenses en la mejora de la movilidad territorial.

La plataforma Trens Dignes ha insistido «en las peticiones menores» que había exigido incluir en la nueva planificación ferroviaria después de las obras del túnel de Roda de Berà, y ha denunciado que no se haya atendido ninguno, «a pesar de ser migajas» y «peticiones mínimas e inmediatas que no implicaban hacer ni obres, ni inversiones», como ha apuntado Josep Casadó, miembro de la entidad.

Al servicio ferroviario ebrense no han vuelto los dos trenes semidirectos a Tarragona y Barcelona que ha perdido la R-16 con las obras, no se han incluido trenes con trayectos más cortos entre el Ebre y la capital catalana que ya existían, ni se ha adelantado el horario de salida del único tren de velocidad alta que hay para ir a Barcelona a primera hora de la mañana, un Avant que sólo lleva a la estación del Camp de Tarragona y del que tampoco se ha programado una segunda frecuencia diaria. Cuando dicen que han mejorado las infraestructuras en Tarragona, quieren decir hasta el Camp de Tarragona. De Tarragona ciudad sale un tren cada media hora hacia Barcelona, pero aquí no tenemos ni un tren rápido para ir a la capital de provincia», ha añadido Galiana.

Ante la desatención a las «pequeñas reivindicaciones» que había hecho la plataforma, han convocado «un acto más reivindicativo» donde incluirán también las grandes demandas históricas, como la estación intermodal, la capilaridad territorial en transporte público por carretera, el plan|plano de movilidad del Ebre, o el tren-tramo Terres de l'Ebre -que lamentan que haya desaparecido de la agenda de Govern-.

La protesta quiere ser «un puñetazo sobre la mesa para llamar la atención» de los representantes políticos, a los cuales acusan de pasividad. «Hemos sido abandonados por la Generalitat y por nuestros representantes políticos y administrativos que durante dos años, no han hecho bastante trabajo para dar respuesta a estas peticiones», ha recriminado Galiana. «Por los correbous sí que se han reunido. Por la movilidad, nunca», ha señalado Casadó.

Importantes sanciones por cortes de vías

La concentración será este sábado a las doce del mediodía en la rotonda de la C-43 y la AP-7 de l'Aldea, donde se cortará el tráfico de forma intermitente. La plataforma quería cortar las vías del tren, como se hizo hace cinco años a la estación de l'Aldea. Una vez notificada la manifestación, se les ha advertido que con la normativa actual, podrían incurrir en una infracción y hacer frente a una multa de hasta 30.000 euros. «Nuestra plataforma no tiene ningún tipo de ingreso, no tiene cuotas de socios, no tiene ninguna subvención. Incluso, si tenemos que ir a una reunión a Barcelona, nos pagamos nosotros el transporte o lo que sea. Entonces, nos replanteamos la situación y aprovecharemos para hacerla en esta rotonda y reivindicar todos los transportes», ha explicado Galiana.