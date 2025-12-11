Arranca la transformación de la carretera de Poble Nou: expropiaciones en marcha y obras inminentes

El proyecto de acondicionamiento de la carretera de la Ràpita en Poble Nou (Amposta) avanza con las expropiaciones de las fincas afectadas. La junta de gobierno de la Diputació de Tarragona ha aprobado las actas de los precios justos acordados con la mayoría de los propietarios y propietarias de las fincas afectadas en la última sesión. La ejecución y los pagos se harán en enero. Paralelamente, continúan los trámites por licitar las obras que se prevén adjudicar "en los próximos días". Once empresas optan a ejecutarlas. El presupuesto final es de 17.649.700,16 euros, un 30% más que el importe inicial de licitación que va el procedimiento de agosto quedara desierto.

La actuación en la T-2021 de la Ràpita en Poble Nou del Delta prevé el ensanchamiento de la carretera hasta los 6 o 8 metros, dependiendo del tramo. La vía tiene una anchura media inferior a los 5,30 metros por término medio, actualmente. También se mejorarán todas las intersecciones, con la construcción de dos rotondas, una en el término municipal de la Ràpita, a la intersección con la carretera TV-3408, y la otra en Pueblo Nuevo del Delta para dar acceso al pueblo por la ronda dels Pins y a los campos del sur. La previsión es que las obras empiecen en el primer trimestre de 2026.