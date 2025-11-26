Seis municipios del Delta se alían para compartir servicios y reducir gastos

Los alcaldes han subrayado que DeltaGestió representa “un ejercicio de gestión pública que pone la ciudadanía, los servicios y la eficiencia en el centro”ACN

La Ràpita, Deltebre, l'Aldea, Camarles, l'Ampolla y Sant Jaume de Envidia han formalizado la creación de la Mancomunidad DeltaGestió, un nuevo organismo que pretende impulsar un modelo de cooperación estable entre los seis municipios del Delta. El objetivo es mancomunar servicios, compartir gastos y desarrollar proyectos estratégicos que refuercen la cohesión territorial y la identidad propia de la zona.

DeltaGestió pone en marcha sus primeros instrumentos de funcionamiento operativo con la voluntad de descongestionar las haciendas municipales y reducir los gastos considerados improductivos. Uno de los pilares será la Central de Compras del Delta, que permitirá optimizar recursos y racionalizar costes. Además, está previsto que los primeros servicios mancomunados entren en funcionamiento el próximo año.

El tercer gran eje de trabajo serán los proyectos estratégicos, orientados a reforzar la cohesión interna del territorio y consolidar “la identidad Delta” como elemento diferencial, especialmente en un contexto marcado por la fragilidad ambiental y social de la zona.

Los alcaldes han subrayado que DeltaGestió representa “un ejercicio de gestión pública que pone la ciudadanía, los servicios y la eficiencia en el centro,” destacando que la iniciativa permite sumar sinergias en un territorio que agrupa cerca de 50.000 habitantes.

La Mancomunidad ha aprobado un presupuesto inicial destinado a garantizar su funcionamiento interno y a asumir la gestión del servicio de agua potable, que ya era compartido por l'Aldea, Camarles y Deltebre. Este presupuesto se ampliará progresivamente con las aportaciones de cada ayuntamiento en función de los servicios que se vayan incorporando.