Los Bombers hacen nueve salidas a causa del viento en las Terres de l'Ebre

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han hecho nueve salidas de entre las 06.30 horas hasta las 08.45 en las Terres de l'Ebre a causa del viento. Este martes, la demarcación se encuentra en alerta naranja por fuertes rachas de viento que pueden superar los 70 km/h. El alerta estará activa hasta las 12 del mediodía.

La mayoría de los servicios se han hecho en Tortosa por dos árboles caídos; la caída de una pieza de una fachada; el desprendimiento de unos placas metálicas; y por un cable eléctrico que ha quedado colgado. En Amposta también han hecho una salida por un árbol caído y otra por un cartel de una gasolinera que ha caído. Mientras que en Roquetes, los bomberos se han movilizado para asegurar unas láminas de una piscina desmontable.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha indicado que los vientos serán de componente oeste y se esperan con más intensidad durante la mañana. Se prevé que afecten de manera general en todas las comarcas del Camp de Tarragona, con especial incidencia en el Baix Camp entre las primeras horas del día y el mediodía.