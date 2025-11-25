Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La DON Terra Alta ha presentado su primer vino solidario. 'Latidos del Ebro' es un blanco de la endémica garnacha blanca que se venderá a beneficio de cinco pueblos del Montsià afectados por las inundaciones de la borrasca 'Alice' en en octubre, la Ràpita, Godall, Santa Bàrbara, Masdenverge y Alcanar. La primera línea de producción se ha hecho con el vino de la bodega Carcajada premiada como Gran Vi Garnatxa Blanca en la edición 2025 de los premios Primavera de la DO. Se venderá a 11,9 euros, de los cuales se darán unos 5 euros de beneficio por botella, aproximadamente, a los pueblos afectados. Los alcaldes han agradecido la iniciativa por el apoyo económico, pero sobre todo moral que supone, y han animado a los ciudadanos a celebrar las fiestas de Navidad con este blanco benéfico en mesa.