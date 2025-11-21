El Gobierno reevalúa los riesgos y refuerza los protocolos de actuación de las escuelas inundables del Ebre

Un momento de la presentación de la guía de protección civil en los centros educativos, en la escuela Maria Garcia Cabanes de l'Aldea.ACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha asegurado que trabaja de forma activa en la reevaluación de los riesgos y refuerzo de los protocolos de actuación de los centros educativos de las Terres de l'Ebre situados en zonas inundables a raíz de los últimos aguaceros. Las conselleras de Educació, Esther Niubó, y de Interior, Núria Parlon, han explicado que tienen localizados y estudian los equipamientos que de forma recurrente sufren los efectos de estos fenómenos o sufren un riesgo potencial.

«Tenemos que tener protocolos muy claros en casos de riesgos concretos», ha remarcado Niubó, preguntada por el traslado pendiente de algunos equipamientos pendiente desde hace décadas. Los departamentos de Educació e Interior han presentado a una guía con pautas para actuar ante episodios de riesgo en los centros educativos.