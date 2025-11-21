Sociedad
El Gobierno reevalúa los riesgos y refuerza los protocolos de actuación de las escuelas inundables del Ebre
Presentan una guía para reforzar la «cultura de la autoprotección» en los centros educativos con pautas de actuación
El Gobierno ha asegurado que trabaja de forma activa en la reevaluación de los riesgos y refuerzo de los protocolos de actuación de los centros educativos de las Terres de l'Ebre situados en zonas inundables a raíz de los últimos aguaceros. Las conselleras de Educació, Esther Niubó, y de Interior, Núria Parlon, han explicado que tienen localizados y estudian los equipamientos que de forma recurrente sufren los efectos de estos fenómenos o sufren un riesgo potencial.
«Tenemos que tener protocolos muy claros en casos de riesgos concretos», ha remarcado Niubó, preguntada por el traslado pendiente de algunos equipamientos pendiente desde hace décadas. Los departamentos de Educació e Interior han presentado a una guía con pautas para actuar ante episodios de riesgo en los centros educativos.