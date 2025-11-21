Amposta podrá tener un máximo de 10 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La comisión territorial de urbanismo de las Tierras del Ebro ha aprobado definitivamente la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Amposta para regular el uso de vivienda de uso turístico. Tal como ha apuntado el Departamento de Territorio en un comunicado, la voluntad es "dar una respuesta, desde el urbanismo, al equilibrio necesario entre el uso de la residencia habitual y el uso turístico de las viviendas en la localidad". Así, se permite que las Viviendas de Uso Turístico (HUT) sean compatibles con las viviendas residenciales, pero se establece en un máximo de 10 HUT por cada 100 habitantes. Cada apartamento tendrá que tener una licencia limitada a un periodo de cinco años, prorrogables por cinco años más.