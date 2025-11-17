Mazón defiende que mantuvo la agenda igual que Illa lo hizo el 12-O con la alerta roja en el Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha defendido que mantuvo su agenda el día de la Dana por la misma razón que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la mantuvo el 12 de octubre con la alerta roja por el temporal Alice en el Ebre. Así lo ha dicho a la comisión de investigación de Dana en el Congreso enseñando una fotografía de coches arrastrados de la demarcación de Tarragona.

Mazón ha señalado que Illa no se desplazó a la zona afectada hasta el día siguiente. También ha dicho que en ningún momento le pidieron autorización para enviar la alerta a los móviles y que no oyó la llamada de la consejera Salomé Pradas de las 19.00 porque estaba caminando y tenía el móvil en la mochila.