Alcanar empieza a tasar los diez edificios afectados por los aguaceros que se tienen que derribar

Los tasadores han empezado a visitar este lunes las primeras viviendas situadas en el cauce del barranc del Llop, en Alcanar Platja, que tendrán que ser derribadas para renaturalizar el curso fluvial y evitar daños en caso de futuros aguaceros. En total, son diez las casas afectadas de donde se tendrán que trasladar las personas que actualmente viven para evitar los riesgos para su integridad ante episodios como de hace cinco semanas. Los tasadores ya han visitado siete a la conocida como urbanización l'Estona. La intervención de los técnicos contratados por el Ayuntamiento de Alcanar tiene que permitir valorar los inmuebles y servir de base para negociar indemnizaciones, de acuerdo con la Generalitat, por hacer efectivo el traslado de los vecinos antes de un año.