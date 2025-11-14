Reabierta el AP-7 en Mont-roig del Camp en sentido norte, afectada desde el jueves por un accidente

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Lo' AP-7 en sentido norte a la altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp) ha quedado completamente reabierta poco antes de las 14.30 horas de este viernes, después de las afectaciones provocadas por el accidente de un camión el jueves por la noche. El siniestro tuvo lugar hacia las ocho de la noche al kilómetro 272, cuando el vehículo, que transportaba verduras, volcó. Les tareas para retirar el camión y la carga, y para reparar los daños provocados han obligado cortar la vía completamente en sentido norte a primera hora de este viernes, aunque hacia las ocho de la mañana ya sólo quedaba cortado un carril. Una vez finalizadas las tareas, se han reabierto todos los carriles.