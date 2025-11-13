Reducir la velocidad a 100 km/h en la AP-7 en el Ebre y a 80 para los camiones, posible medida para reducir la siniestralidad

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La reducción de la velocidad a 100 km/h en la AP-7 en el tramo sur y en 80 en el caso de los camiones es una de las medidas que el Servei Català de Trànsit tiene sobre la mesa para reducir la siniestralidad. Así se trasladó en una reunión que mantuvo al director, Ramon Lamiel, con los transportistas el miércoles. Se trata de una propuesta en estudio que se aplicaría en sentido sur en unos 30 kilómetros entre Amposta y l'Hospitalet de l'Infant, y que, en caso de validarse, se trasladaría al gobierno español.

La Federació Empresarial d'Auto Transports de Tarragona ya ha advertido que estas medidas son parches, ya que el tramo de la AP-7 en el Ebre con dos carriles es insuficiente para garantizar el paso de los 12.000 camiones diarios que circulan.

En los últimos días, dos accidentes han cortado la AP-7 durante muchas horas, uno con un camión cisterna el fin de semana en l'Ametlla de Mar, y el martes con tres camiones implicados en l'Aldea.

El martes, el propio Lamiel ya apuntó que estaban estudiando una reducción de la velocidad. En declaraciones a ACN, explicó que desde Tráfico se estaba analizando la siniestralidad en la demarcación de Tarragona, con el foco en el Ebre, ya que de Calafat a Camarles en sentido sur, hay una recta de bajada «muy imponente» en que los camiones «sufren». Los camiones tienen prohibido adelantar en este tramo en el Ebrw y tampoco pueden circular por la N-340.

«Hay un proyecto del Ministerio sobre la mesa de velocidad variable y nos parece muy bien, pero nosotros también analizaremos tocar velocidades en esta zona para controlar la vía en este tramo concreto del Ebre», añadió.

Los transportistas de la provincia de Tarragona, sin embargo, piden ejecutar las obras para convertir la N-340 en autovía y ampliar la autopista con un tercer carril.