Los empresarios del Ebro muestran el suyo "profundo malestar e indignación" por los cortes "reiterados" de tráfico al Ap-7

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Asociación de Empresas de las Comarcas del Ebro (AECE) ha mostrado el suyo "profundo malestar e indignación" por los cortes "reiterados" de tráfico al Ap-7 a su paso por el Ebro. En los últimos tres días, esta infraestructura ha sido talada más de 48 horas por varios accidentes. A través de un comunicado, la entidad considera que es una "situación absolutamente inadmisible". Aseguran que estos accidentes han provocado "graves afectaciones a empresas, trabajadores y transportistas que dependen diariamente de esta vía para el desarrollo de su actividad". La patronal ha solicitado una reunión con el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, para abordar la situación.