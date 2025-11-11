El Femme in Arts reflexionará en torno al tiempo y la disidencia de las mujeres

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Centro de Arte Lo Patio de Amposta acogerá una nueva edición del Femme in Artes, del 20 al 23 de noviembre. En esta edición se reflexionará en torno al tiempo y la disidencia de las mujeres. El festival reúne artistas, pensadoras, escritoras y performers de todos los Países Catalanes “para abrir un espacio de encuentro, reflexión y celebración compartida”. Algunos de los nombres destacados de este año son Teresa Ibars, Maria Barbal i Sol Picó.