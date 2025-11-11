Cultura
El Femme in Arts reflexionará en torno al tiempo y la disidencia de las mujeres
El festival de arte y feminismo se celebrará en Amposta del 20 al 23 de noviembre
El Centro de Arte Lo Patio de Amposta acogerá una nueva edición del Femme in Artes, del 20 al 23 de noviembre. En esta edición se reflexionará en torno al tiempo y la disidencia de las mujeres. El festival reúne artistas, pensadoras, escritoras y performers de todos los Países Catalanes “para abrir un espacio de encuentro, reflexión y celebración compartida”. Algunos de los nombres destacados de este año son Teresa Ibars, Maria Barbal i Sol Picó.