El Femme in Arts reflexionará en torno al tiempo y la disidencia de las mujeres

El festival de arte y feminismo se celebrará en Amposta del 20 al 23 de noviembre

El programa se iniciará el jueves 20 de noviembre con ‘La piel escupe y se despeja’ (18.00 h)ARIADNA ESCODA

El Centro de Arte Lo Patio de Amposta acogerá una nueva edición del Femme in Artes, del 20 al 23 de noviembre. En esta edición se reflexionará en torno al tiempo y la disidencia de las mujeres. El festival reúne artistas, pensadoras, escritoras y performers de todos los Países Catalanes “para abrir un espacio de encuentro, reflexión y celebración compartida”. Algunos de los nombres destacados de este año son Teresa Ibars, Maria Barbal i Sol Picó.

