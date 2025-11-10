El IRTA ensaya como producir peces, moluscos y algas comestibles en arrozales salinizados del delta del Ebro

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los arrozales más periféricos del delta del Ebro amenazados por la elevada salinidad del terreno y la subida del nivel del mar podrían acabar convirtiéndose en balsas para producir peces, moluscos y macroalgas comestibles. Es el objeto de estudio del proyecto europeo Blueboost, en el cual participa el centro del IRTA de la Ràpita: fomentar una acuicultura multitrófica integrada, que aprovecha los residuos que generan unas especies para el crecimiento de las otras, ayudando a hacer la actividad más circular y reduciendo los impactos ambientales. En el caso del Delta, están estudiando la producción combinada en un mismo espacio de lisas, ostras autóctonas, ostrons, almejas y algas ulva con resultados positivos, según han apuntado los investigadores.