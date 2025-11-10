Diari Més

Economía

El IRTA ensaya como producir peces, moluscos y algas comestibles en arrozales salinizados del delta del Ebro

El proyecto europeo Blueboost quiere impulsar la acuicultura multitrófica integrada de forma circular y reduciendo impactos

Según ha explicado el investigador del IRTA, Neil Duncan, los resultados obtenidos son esperanzadores.

Según ha explicado el investigador del IRTA, Neil Duncan, los resultados obtenidos son esperanzadores.ACN

Publicado por
ACN

Creado:

Actualizado:

Los arrozales más periféricos del delta del Ebro amenazados por la elevada salinidad del terreno y la subida del nivel del mar podrían acabar convirtiéndose en balsas para producir peces, moluscos y macroalgas comestibles. Es el objeto de estudio del proyecto europeo Blueboost, en el cual participa el centro del IRTA de la Ràpita: fomentar una acuicultura multitrófica integrada, que aprovecha los residuos que generan unas especies para el crecimiento de las otras, ayudando a hacer la actividad más circular y reduciendo los impactos ambientales. En el caso del Delta, están estudiando la producción combinada en un mismo espacio de lisas, ostras autóctonas, ostrons, almejas y algas ulva con resultados positivos, según han apuntado los investigadores.

tracking