Salvamento Marítimo rescata dos embarcaciones a la deriva en el delta del Ebro

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo dos embarcaciones que se encontraban a la deriva en puntos diferentes y por causas diferentes al delta del Ebro, en Tarragona, sin que en ninguno de los casos se hayan registrado heridos.

Salvamento Marítimo ha informado de que primero ha recibido una llamada de una embarcación motora de 13 metros de eslora, con dos personas a bordo, con problemas en el motor y una vía de agua.

El centro de control de Salvamento en Tarragona ha dirigido a su barco salvamar 'Achernar' hacia el Traducador del delta, pasado el faro de la Banya, donde ha asistido a la embarcación que tenía problemas y lo ha remolcado hasta Marina de la Ràpita.

Posteriormente, Salvamento ha sido alertado que otra embarcación, en este caso un velero francés, estaba a la deriva por una avería en la costa, ante la urbanización Eucaliptus. Después de asistirlo en el mar, lo ha remolcado también a La Ràpita.