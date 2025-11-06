Un vehículo arrastrado por el agua a la riera de Móra d'Ebre, por las fuertes lluvias de este jueves de madrugada.Ayuntamiento de Móra d'Ebre

Móra d'Ebre ha sido uno de los municipios donde se han registrado las lluvias más fuertes del episodio de esta madrugada en las Terres de l'Ebre. En la capital de la Ribera d'Ebre se han producido varias incidencias por acumulación de agua, como los desprendimientos en algunos puntos del camino de Subarrec, donde se trabaja para restablecer la circulación.

En esta misma zona, también ha caído un pino que ha afectado al cableado eléctrico y una propiedad privada. Este miércoles por la noche ya se cortó el paso al barranco de Faneca, donde se preveía el incremento repentino del caudal y, así y todo, el agua ha arrastrado algún vehículo hacia la riera y ha hecho saltar varias tapas de alcantarilla por la presión del sistema de drenaje.

La zona de aparcamiento del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre ha quedado parcialmente inundado como la pista del Polideportivo Municipal. También ha habido inundaciones en viviendas de la urbanización Els Arbres, donde los Bomberos trabajan este jueves por la mañana para drenar acumulaciones de agua en esta zona y en otros edificios del núcleo urbano donde ha entrado agua en los bajos.

En Móra d'Ebre se han registrado lluvias de entre 50 y 70 litros por metro cuadrado. El consistorio pide prudencia a la ciudadanía, especialmente en los desplazamientos por zonas donde todavía pueda haber charcos o tierras desprendidas. Los servicios municipales siguen trabajando en la limpieza y reparación de los puntos afectados y la Guardia municipal ha reforzado el servicio para atender las incidencias que se han producido durante la noche.