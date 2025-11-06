El director del parque natural del delta del Ebro constata en el juzgado de Falset el impacto por la retención de sedimentos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El director del parque natural del delta del Ebro, Francesc Vidal, ha constatado en el juzgado de Falset el impacto ambiental que la retención de sedimentos en los embalses del tramo final del río genera sobre el espacio natural. Vidal ha declarado este jueves ante la jueza como testigo en el marco de las diligencias previas de la querella presentada contra Endesa por la asociación Sedimentos y, cerca la cual, comparecieron hace dos semanas representantes de la eléctrica que gestiona las presas y el ACA. El director del parque ha asegurado desconocer ni haber recibido ninguna comunicación de Endesa sobre la gestión de sedimentos. Paralelamente, la acusación particular ha pedido informes periciales sobre el estado real de los desagües de fondo de las presas.