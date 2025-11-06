Cortada la circulación de trenes entre Ascó y Móra la Nova por las lluvias: afectadas la R13, la R14 y la R15

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La circulación ferroviaria de la R15 se encuentra cortada entre Ascó y Móra la Nova por la caída de un muro en la zona de vías en este tramo a consecuencia del temporal de lluvias, según han informado Renfe y Protección Civil. Renfe está gestionando servicio alternativo por carretera entre Riba-roja d'Ebre y Móra la Nova.

Por otra parte, las condiciones meteorológicas adversas en torno a Vinaixa obligan a cortar la circulación de la R13 y la R14 entre Lleida y Riu Milans, donde se registra falta de tensión de la catenaria. En este caso, también hay servicio de autobuses entre Lleida y Tarragona. Protección Civil ha activado la alerta del plan Ferrocat por estas incidencias.