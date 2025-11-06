Movilidad
Cortada la circulación de trenes entre Ascó y Móra la Nova por las lluvias: afectadas la R13, la R14 y la R15
La circulación ferroviaria se encuentra cortada por la caída de un muro en la zona de vías por el temporal de lluvias
La circulación ferroviaria de la R15 se encuentra cortada entre Ascó y Móra la Nova por la caída de un muro en la zona de vías en este tramo a consecuencia del temporal de lluvias, según han informado Renfe y Protección Civil. Renfe está gestionando servicio alternativo por carretera entre Riba-roja d'Ebre y Móra la Nova.
Por otra parte, las condiciones meteorológicas adversas en torno a Vinaixa obligan a cortar la circulación de la R13 y la R14 entre Lleida y Riu Milans, donde se registra falta de tensión de la catenaria. En este caso, también hay servicio de autobuses entre Lleida y Tarragona. Protección Civil ha activado la alerta del plan Ferrocat por estas incidencias.