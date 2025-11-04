Reabierto un carril a la AP-7 en Aldea en sentido sur después de apagar el camión incendiado

Publicado por ACN El aviso del incendio se ha producido a las 12.18 horas en el punto kilométrico 316,5 Creado: Actualizado:

Reabierta la circulación en un carril del AP-7 en el término municipal de l'Aldea (Baix Ebre) después de que un camión incendiado obligara a cortar esta vía en sentido sur este martes. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, los bomberos ya han apagado el fuego de este vehículo. El aviso del incendio se ha producido a las 12.18 horas en el punto kilométrico 316,5 y como consecuencia se han formado retenciones. En la extinción del fuego han trabajado cinco dotaciones del cuerpo de Bomberos. Aparte, continúan los desvíos hacia l'N-340 porque la autopista sigue corte a la altura de l'Ampolla en sentido sur.