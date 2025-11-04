El Ayuntamiento de Tortosa destinará 40.000 euros a ayudas para frenar la exclusión residencial

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tortosa destinará este año 40.000 euros en ayudas para hacer frente a situación de riesgo residencial. El pleno aprobó este lunes las bases reguladoras de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva. Esta línea anual ha sido concebida para hacer frente a los gastos de la vivienda, reduciendo el impacto económico que produce el pago de cargas asociadas a la vivienda habitual entre contribuyentes con una situación económica desfavorecida. La propuesta recibió el voto favorable del equipo de gobierno, Movemos Tortosa-PSC e Izquierda, y de la CUP y el voto en contra de Juntos por Tortosa, a la oposición, a que ya ha anunciado la presentación de alegaciones para elevar el tope del valor catastral para poder acceder a las ayudas.