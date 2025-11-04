El Gobierno avanzará el 100% de las ayudas por los daños de la borrasca Alice a les Terres de l’Ebre

Diari Més

El Gobierno adelantará del 100% de las ayudas para paliar los daños de la borrasca Alice en las Tierras del Ebro a los entes locales afectados, tal como anunció en el marco de la Comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlamento el jueves pasado. El Consejo Ejecutivo ha aprobado las condiciones para el otorgamiento de ayudas y subvenciones directas en ayuntamientos, EMD y consejos comarcales para que puedan financiar las actuaciones de recuperación de las infraestructuras, equipamientos de servicios y edificios municipales que sufrieron daños por el temporal. El importe inicial de la línea de ayudas, que gestionará el Departamento de la Presidencia, será de 10 millones de euros ampliables, y financiará hasta el 50% del gasto subvencionable aceptado.

