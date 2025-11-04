La CHE revisará las dotaciones de riego del Plan Hidrológico 2028-2033, por el cual contemplaba una reducción media del 12,5%

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) revisará las dotaciones de riego del futuro Plano Hidrológico 2028-2033, teniendo en cuenta las 49 alegaciones presentadas sobre esta cuestión durante el proceso de información pública. En el acto de presentación de los documentos iniciales del plan, el presidente de la CHE, Carlos Arrazola, ha dicho que, en un principio, se proponía una reducción media del 12,5%, detallando que esta sería del 3% en los sistemas más tecnificados y de un 19% en los tipos de riegos más tradicionales. Ahora, sin embargo, ha afirmado que, con los estudios y aportaciones recibidas, hay que reconsiderar la propuesta. En este sentido, aunque no se puede precisar todavía cómo quedará, ha apuntado que “no diferirá mucho” de los planteamientos que se habían hecho.