El Parc Natural dels Ports refuerza la protección del Faig Pare, uno de sus árboles monumentales

El Parc Natural dels Ports ha incrementado la protección del Faig Pare, uno de los árboles monumentales más visitados del parque. El año pasado, después de unas fuertes ventoleras, una de las ramas principales del árbol cayó al suelo.

Por eso, de acuerdo con la propiedad de la finca, se ha instalado una nueva valla de protección, al mismo tiempo que se ha ubicado un panel explicativo para concienciar sobre la importancia de este árbol y la necesidad de respetarlo.

El Faig Pare, declarado monumental en 1992, destaca por sus raíces sinuosas y al descubierto sobre un talud. Eso las hace más vulnerables a la erosión y a los pisotones de las numerosas personas que lo visitan.