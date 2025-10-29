ERC denuncia que Aldover y Tivenys quedan fuera de las ayudas estatales directos a los campesinos por el incendio

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los alcaldes de los pueblos afectados por el incendio del Baix Ebre denuncian que "las grandes promesas de ayudas se han devuelto humo". Los municipios más perjudicados son Aldover y Tivenys, que no están incluidos en la resolución de las ayudas directas del gobierno español para compensar los daños producidos por el fuego sobre la actividad agraria. "A ver a quién le explica a un vecino de Tivenys que tiene 70.000 euros de daños que no recibirá ayudas estatales porque las hectáreas que han quemado al pueblo son insuficientes, mientras se ayuda a un vecino del pueblo del lado", ha criticado al alcalde Eladi Galbe. Los alcaldes republicanos también han criticado que se recorte la partida de ayudas a la gestión forestal y las ADF y se fije unos plazos "muy limitados" en que complicará ejecutarlos.