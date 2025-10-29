Política
ERC denuncia que Aldover y Tivenys quedan fuera de las ayudas estatales directos a los campesinos por el incendio
Los republicanos reprochan al Gobierno que recorte las ayudas de gestión forestal y fije plazos de ejecución "muy limitados"
Los alcaldes de los pueblos afectados por el incendio del Baix Ebre denuncian que "las grandes promesas de ayudas se han devuelto humo". Los municipios más perjudicados son Aldover y Tivenys, que no están incluidos en la resolución de las ayudas directas del gobierno español para compensar los daños producidos por el fuego sobre la actividad agraria. "A ver a quién le explica a un vecino de Tivenys que tiene 70.000 euros de daños que no recibirá ayudas estatales porque las hectáreas que han quemado al pueblo son insuficientes, mientras se ayuda a un vecino del pueblo del lado", ha criticado al alcalde Eladi Galbe. Los alcaldes republicanos también han criticado que se recorte la partida de ayudas a la gestión forestal y las ADF y se fije unos plazos "muy limitados" en que complicará ejecutarlos.