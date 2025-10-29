Deltebre inicia la segunda etapa de las obras del paseo del Carrilet para reducir el riesgo de inundaciones

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Deltebre ha iniciado la segunda etapa de la primera fase de las obras del paseo del Carrilet, que tienen como objetivo reducir el riesgo de inundaciones mediante la canalización y el bombardeo de agua, así como transformar la fachada norte del municipio.

En este punto de los trabajos se actuará en un tramo de 1.100 metros, que cuenta con una inversión de 3,8 millones de euros y está previsto que se acaben en julio del 2026. Así, se construirán dos depósitos de regulación de agua y se instalarán dos bombas principales.

La primera tendrá la capacidad de desaguar hasta 2.500 litros por minuto y dispondrá de espacio para una bomba auxiliar, mientras que la segunda bomba, de mayor potencia, podrá evacuar hasta 30.000 litros por minuto.