Detienen a un hombre por cinco robos en establecimientos del Baix Ebre y el Montsià

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron, los días 22 y 23 de octubre, a un hombre de 38 años como presunto autor de cinco robos con fuerza, uno de los cuales en grado de tentativa.

Entre finales de septiembre y principios de octubre, los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Tortosa tuvieron conocimiento que dos bares, un restaurante y una gasolinera de Deltebre (Baix Ebre) habían sufrido robos con fuerza en sus instalaciones.

En los establecimientos de restauración se había sustraído dinero de las cajas registradoras, del bote de propinas de los trabajadores y la recaudación de una máquina de tabaco. El acceso a los tres locales se había producido forzando puertas o ventanas.

En la gasolinera, se forzaron las máquinas de cambio de moneda de la zona de lavadores de vehículos, pero finalmente no consiguieron abrirlas.

A raíz de estos hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió obtener bastantes indicios para determinar que los cuatro robos tenían la misma autoría.

Una vez identificado el presunto autor de los robos, los policías lo detuvieron el jueves 23 de octubre. Se da la circunstancia que el mismo hombre había sido detenido el día anterior, por agentes de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Amposta, como presunto autor de un robo con fuerza en un restaurante de la Ràpita (Montsià) la madrugada del día 20 de octubre. En esta ocasión, del interior del local había sustraído productos de alimentación y dinero.

El detenido, con numerosos antecedentes por otros delitos contra el patrimonio, pasó a disposición judicial el pasado 24 de octubre.