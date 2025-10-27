La PDE exige la implicación de los partidos ebrenses para detener la ampliación del embalse de Yesa

Manifestantes de la PDE y las Terres de l'Ebre en la manifestación contra el embalse de Yesa en Jaca

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa de l'Ebre exige a los partidos políticos de las Terres de l'Ebre que se impliquen y contribuyan a detener la ampliación del embalse de Yesa, en el río Aragón, pantano limítrofe entre Zaragoza y Navarra. La PDE denuncia que la obra del Plan Hidrológico Nacional, derogado en 2004, «forma parte del proyecto de sobreexplotación de la cuenca del Ebro» y tendrá «consecuencias nefastas» para el tramo final del río y el Delta.

Un numeroso grupo de ebrenses participó en la movilización que se hizo en Jaca este fin de semana, «una manifestación histórica» con más de seis mil personas. La PDE llevó una pancarta con el lema Pirineos, ríos y delta vivos. Ni embalses, ni trasvases.

La PDE y la plataforma Río Aragón - Yesa No exigen que se deje de malgastar dinero público» para acabar una obra que tiene un «grave impacto en el Pirineo aragonés y las Terres de l'Ebre». Les entidades han calificado el embalse «de fraude» y han denunciado que acumula «un sobrecoste de 450 millones de euros» por encima de los 113 millones que tenía que costar.