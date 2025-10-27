El centro logístico de emergencias en las Terres de l'Ebre anunciado por el Gobierno prevé bases en Amposta y Ulldecona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El centro logístico de emergencias en las Tierras del Ebro anunciado por el Gobierno para gestionar la atención a los afectados en casos de aguaceros o incendios podría concretarse en el 2026 y se desplegaría con dos bases: una en Amposta y, la otra, en Ulldecona. Así lo ha adelantado la consejera de Interior, Núria Parlon, en una reunión en el Ayuntamiento de Amposta para abordar, con representantes municipales, responsables del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Mossos d'Esquadra y bomberos, medidas de mejora de la gestión vial|viaria de estos episodios. La consejera ha anunciado que el SCT negocia con las empresas de los navegadores para que introduzcan avisos hablados sobre alternativas viales en casos. Una información que también incluirá la nueva app de Tráfico prevista para el 2027.

Según ha insistido la consejera , el centro logístico de emergencias permitirá disponer en el mismo territorio del material necesario para garantizar una primera atención a los afectados y se situarán estratégicamente en estos puntos a lo largo del eje viarios que conforman el AP-7 y l'N-340. Cubriría, por una parte, Amposta y los municipios próximos, así como Ulldecona y la zona sur del Montsià.