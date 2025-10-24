Renfe habilitará autobuses este sábado entre l'Aldea y Castellón por obras

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Renfe habilitará 24 servicios de autobús este sábado, 25 de octubre, por las obras entre las estaciones de l'Aldea-Amposta, Vinaròs y Castelló de la Plana para adaptar las vías al ancho internacional.

El operador ferroviario señala que ofrecerá este servicio alternativo por carretera «para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de larga distancia del Corredor Mediterráneo», con un total de 1.200 plazas en autobús.

Este servicio estará activado los sábados 25 de octubre y 8 de noviembre. Además, aquellos días el tren Intercity Barcelona-Cartagena tendrá origen y destino en València Nord.

Por otra parte, los domingos 26 de octubre y 9 de noviembre no circularán el Euromed con salida a las 6:55 horas desde Alicante hacia Barcelona ni el tren Alvia entre Barcelona y Cádiz —en ambos sentidos.

Además, el trayecto del tren de media distancia entre Valencia y Tortosa (Baix Ebre) se realizará en autobús entre Castelló de la Plana y Tortosa.