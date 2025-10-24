El Gobierno quiere que las ayudas a los municipios afectados por los aguaceros del Ebro se resuelvan en menos de un mes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno quiere que entre la petición y el cobro de las ayudas que reclamen los municipios de las Tierras del Ebro afectados por|para el temporal Alice no pasen más de 30 días. Así lo ha explicado este viernes el secretario general del Departamento de Economía y Finanzas, Juli Fernández, antes de la reunión que ha mantenido con los alcaldes de la zona para tratar como se tienen que tramitar las subvenciones. Fernández ha apuntado que el ejecutivo tiene la voluntad que se gestionen de la forma "más ágil posible". El secretario general ha reiterado que la partida prevista de 10 millones de euros a fondo perdido para ayuntamientos, consejos comarcales y empresas es ampliable y que los consistorios todavía tienen que terminar las valoraciones de los daños que sufrieron.

Con el fin de hacer la tramitación de las ayudas, los afectados tendrán que hacer una valoración económica de los daños que han sufrido y trasladarlas a la delegación del Gobierno de las Tierras del Ebro, que se encargará de coordinarlo. Posteriormente, cada departamento asumirá las que le correspondan en función de la naturaleza de la afectación.

Paralelamente, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) también abrirá una línea de 50 millones de euros para créditos pensados, por ejemplo, por empresas que a causa de los daños quieran reformular parte de su negocio con ampliaciones o reconversiones. "Será como un préstamo normal", a nivel de tramitación, ha destacado Fernández. De estos préstamos también se quiere agilizar la tramitación, aunque en este caso se puede alargar "un mes y medio", ha indicado Fernández.

Finalmente, el secretario de Gobiernos Locales y de Relaciones con el Arán, Xavier Amor, ha apuntado la "posibilidad que el 50%" de las ayudas a fondo perdido las acabe aportando el Estado. "Nosotros lo que haremos es adelantarlas, ya que los pagos del ministerio pueden tardar más al llegar, ha indicado.