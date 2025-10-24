Declaran a la representante de Endesa y técnicos del ACA por la gestión de las tomas del tramo final del Ebro en Falset

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una representante de Endesa ha declarado este viernes al Juzgado de Instancia de Falset que investiga por un presunto caso de delito ambiental en la gestión de los pantanos del tramo final del Ebro. La Asociación Sedimentos se querelló contra esta compañía eléctrica y celebra que con su comparecencia haya mostrado un vídeo dónde se ve pasar el agua por los desagües de fondo. "Eso quiere decir que podrían usar estos mecanismos para hacer un vaciado del embalse", ha dicho el presidente de la entidad, Josep Juan Segarra. Aparte, han declarado los técnicos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Toni Munné y Albert Rovira. Les declaraciones del director del Parque Natural del Delta del Ebro, Francesc Vidal y del experto Narciso Prat se han pospuesto.