El Gobierno invertirá 37,5 MEUR para reducir las inundaciones en el Montsià y el Baix Ebre

El consejo ejecutivo ha aprobado este martes el Plan director que fija las actuaciones en una serie de cursos fluviales de las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, con el objetivo de restituir los daños causados por la borrasca Alice y reducir, de manera estructural, los riesgos de inundación. Se destinarán un total de 37,5 millones de euros a través de 25 actuaciones, que se llevarán a cabo de manera progresiva en los próximos cinco años.

Se prevé que las medidas repercutan en un total de 12 municipios. Las actuaciones se concentrarán, principalmente, en barrancos que transcurren por tramos urbanos, en cursos fluviales próximos a infraestructuras de transporte (principalmente, carreteras), así como en vados y puntos bajos. También hay una serie de medidas previstas para reparar daños en depuradoras de la zona.

Los trabajos previstos consistirán en la construcción de balsas de laminación, ampliar y recuperar la amplitud del cauce, mejorar los arreglos, la protección de taludes, y también tareas de mantenimiento y conservación de cauces en los tramos afectados.

El objetivo de las actuaciones es reparar los efectos de la borrasca Alice restituyendo los cauces afectados, así como los daños en captaciones de agua y en sistemas de saneamiento. Además de las actuaciones de restitución, este plan director tiene previsto incrementar la resiliencia de la zona ante estos fenómenos meteorológicos extremos.