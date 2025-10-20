Prieto insta a las administraciones a dar apoyo a los ayuntamientos ebrenses afectados por los aguaceros para evitar que colapsen

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, ha instado las administraciones con competencias en las Tierras del Ebro, al margen del Estado, que den apoyo económico a los ayuntamientos para hacer frente a las ingentes reparaciones por los aguaceros y evitar su colapso financiero. Después de reunirse con alcaldes y concejales de municipios afectados, Prieto ha reconocido los problemas económicos que el episodio puede crear en clave local, a pesar de asegurar que el pago de las ayudas estatales por la antigua zona catastrófica se ha reducido a ocho meses. Ha recordado también que el cambio climático obliga a replantear las infraestructuras para hacerlas más resilientes. En este sentido, ha anunciado que ya estudian mejoras en los tramos inundables del AP-7 y l'N-340.