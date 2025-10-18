Sàmper pide celeridad al consorcio de compensación de seguros para los afectados por la DANA en el Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El conseller Sàmper abre la puerta a explorar una vía política con el Ministerio de Economía para adecuar la respuesta del consorcio de compensación de seguros después de los aguaceros que han afectado en el Montsià.

Así, pide que se tenga en cuenta el avance del cambio climático y negocios de zonas como las Terres de l'Ebre reciban un tratamiento diferenciado.

«Marcar una diferencia a veces es marcar igualdad. Para llegar a los mismos objetivos de resarcimiento, en este caso de las administraciones, se tienen que dejar bien claras cuáles son las diferencias del territorio», ha indicado.

El departamento recuerda que los damnificados pueden acogerse al paquete de ayudas, subvenciones y préstamos por un importe inicial de 60 millones de euros ampliables a partir del lunes.

conseller de Empresa y Trabajo Miquel Sàmper ha insistido en la necesidad que las empresas aseguradoras, así como el consorcio de compensación de seguros, tengan una respuesta «rápida» en los peritajes y trámites pertinentes. Todo, con el objetivo de garantizar que los negocios puedan continuar su actividad empresarial.

En este sentido, Sàmper se ha comprometido a abrir una vía de negociación con el Ministerio de Economía para estudiar como adaptar los límites de lluvia en función de la zona donde se encuentra cada empresa asegurada.

«No es lo mismo decir que el límite consorcial es igual por ejemplo en Camprodon, que por una zona que ya hace cuatro, cinco o seis años que está sufriendo unas lluvias que la hacen diferente», ha ilustrado.

En un estadio inicial, el departamento ha tenido conocimiento de una quincena de empresas del Montsià que han sufrido las consecuencias de los aguaceros del pasado domingo. Al mismo tiempo, se han registrado problemas de servicio de telefonía móvil e internet en municipios como Alcanar, donde ha habido zonas que han quedado sin cobertura durante cinco días.

Con todo, el departamento recuerda que a partir de este lunes, los damnificados podrán acogerse al paquete de ayudas, subvenciones y préstamos por un importe inicial de 60 millones de euros ampliables.