Los municipios del Ebro afectados por los aguaceros quedarán exentos de pagar el canon de vertedero

Los municipios del Montsià y el Baix Ebre afectados por los aguaceros quedarán exentos de pagar el canon de vertedero, según ha informado este sábado al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) tramita una exención de la Ley 7/2022 -del impuesto sobre el depósito, la incineración y coincineración de residuos- para evitar que los consistorios tengan que abonar la tasa de 70 euros por tonelada destinada en los depósitos controlados si estos residuos son consecuencia de las inundaciones.

El Govern asegura que la medida refuerza el conjunto de acciones que está impulsando para dar apoyo a los municipios damnificados y facilitar la recuperación y el retorno a la normalidad.