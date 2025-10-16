El ICF abre el lunes la convocatoria de 50 MEUR de préstamos bonificados para avanzar recursos a los afectados por los aguaceros

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha explicado que a partir del próximo lunes ya se podrá solicitar financiación con los préstamos bonificados extraordinarios que el Gobierno pone a disposición de los afectados por la borrasca 'Alice' en las Terres de l'Ebre. La convocatoria del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) se ha dotado con 50 MEUR de recursos para las empresas, y permitirán "acelerar reformas u otras necesidades" mientras no llega el dinero de los seguros. Romero ha dicho desde Tortosa que los departamentos de Empresa y Agricultura analizan las afectaciones que se han producido por los aguaceros para definir las líneas de ayuda en los que se destinarán los primeros 10 MEUR aprobados por el Gobierno, y que serán "ampliables".