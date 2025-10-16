Economia
Incrementen un 30% l'import de licitació per a la carretera de Poble Nou del Delta després de quedar desert el concurs
La Diputació de Tarragona preveu adjudicar i iniciar finalment les obres durant el primer trimestre de 2026
La Diputació de Tarragona ha incrementat un 30% l'import de licitació de les obres de condicionament de la carretera T-2021, entre Poble Nou del Delta i la Ràpita, després que el procediment obert el mes d'agost passat quedés desert sense que cap empresa presentés oferta. La presidenta de l'ens provincial, Noemí Llauradó, va signar aquests dimecres el decret amb el text refós del projecte actualitzant el pressupost inicial, que passa dels 13.524.892,98 euros als 17.649.700 -IVA inclòs en els dos casos-. La diferència de més de 3,12 milions respon, segons fonts de l'organisme, a l'actualització de preus d'un projecte que, recorden, s'ha dilatat llargament en el temps sense incorporar els increments de cost que s'han anat produint.